دولي

مصرع 10 إيرانيين بانهيار مبانٍ إثر انفجار بمدينة مشهد

مصرع 10 إيرانيين بانهيار مبانٍ إثر انفجار بمدينة مشهد
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 10 إيرانيين مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، اليوم السبت، بعد انهيار ثلاثة مبانٍ إثر انفجار في مدينة (مشهد) شمال شرقي إيران.

ونقل موقع (العربي الجديد)، تصريحات صحفية، عن رئيس إدارة الأزمات في جامعة مشهد للعلوم الطبية، شهرام طاهر زاده، أدلى بها لوكالة (تسنيم) الإيرانية، حيث قال: إن انفجاراً وقع صباح اليوم في شارع (بورسينا)، أدّى إلى انهيار ثلاثة مبانٍ، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة خمسة جرى نقلهم إلى المستشفى، مشيرًا إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مكان الانفجار، من قبل فرق الإطفاء والهلال الأحمر الإيراني والإسعاف.

بدوره، قال مساعد مدير الإطفاء في مشهد، مهدي رضائي، في تصريح للتلفزيون الحكومي: إن الانفجار نجم عن سخان ماء، مؤكدًا أن الانفجار ألحق أيضاً أضراراً بنحو 15 مبنى، وأن السلطات المعنية تواصل التحقيق حول أسباب وقوعه.

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