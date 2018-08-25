شؤون فلسطينية

الأوقاف توزع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الأوقاف توزع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وزعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف محافظات قطاع غزة، بدعم من تركيا.

بدوره، أوضح مدير عام لجان الزكاة، أسامة اسليم، أن الأوقاف نجحت بفضل الله أولاً ثم طواقمها العاملة في المشروع واللجان الفرعية خلال أيام العيد بهذا المشروع، منوهًا إلى أنهم واصلوا الليل بالنهار بدءًا من عملية الذبح حتى عملية التوزيع لضمان نزاهة العمل ووصول اللحوم إلى مستحقيها.

وأكد اسليم على أن وزارته لن تدخر جهدًا في تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين، مثمنًا في الوقت ذاته جهود تركيا رئاسة وحكومةً وشعبًا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

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