شؤون فلسطينية

كرينبول عن خفض تمويل أمريكا لـ(أونروا): لا يمكن تبديد أحلام 5ملايين إنسان بهذه البساطة

كرينبول عن خفض تمويل أمريكا لـ(أونروا): لا يمكن تبديد أحلام 5ملايين إنسان بهذه البساطة
بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الغوث الدولية أونروا
رام الله - دنيا الوطن
أكد بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الغوث الدولية (أونروا)، أن خفض ميزانية الوكالة، لا يعني إسدال الستار على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وخلال مقابلة مع وكالة (أسوشيتد برس)، قال كرينبول: إنه لا يمكن تبديد أحلام 5 ملايين إنسان بهذه البساطة، "في إشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون خدمات من الوكالة"، مشيرًاإلى أن قرار الولايات المتحدة الصادر في وقت سابق من العام الجاري بخفض ميزانية (أونروا)، جاء لمعاقبة الفلسطينيين بسبب انتقادهم لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف: "أستطيع القول وبدرجة كبيرة من الثقة أن قرار خفض التمويل، لم يتعلق بأداء (أونروا)، لأنني كنت أتلقى إشادات بأداء المنظمة حتى تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، لكن بعد أسابيع قلائل ازداد التوتر حول قضية القدس، وأعتقد أن تمويل (أونروا) كان أحد ضحايا الاستقطاب الذي خلفته هذه قضية اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل".

أخبار ذات صلة

الأوقاف توزع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الأوقاف توزع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مسيس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مسيس

الاحتلال يفرج عن موظفي الأقصى الأربعة مقابل الإبعاد 15 يومًا

الاحتلال يفرج عن موظفي الأقصى الأربعة مقابل الإبعاد 15 يومًا

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

صحيفة إسرائيلية: هذه خيارات (الكابينت) لمواجهة القنبلة الموقوتة في غزة

صحيفة إسرائيلية: هذه خيارات (الكابينت) لمواجهة القنبلة الموقوتة في غزة

غطاس: الهُدنة في غزة ستتم بعيدًا عن الفصائل الكبرى وبدون توقيع أبو مازن

غطاس: الهُدنة في غزة ستتم بعيدًا عن الفصائل الكبرى وبدون توقيع أبو مازن

أولى قوافل حجاج غزة ستُغادر مكة إلى المدينة المنورة صباح غد الأحد

أولى قوافل حجاج غزة ستُغادر مكة إلى المدينة المنورة صباح غد الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الأوقاف توزع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الأوقاف توزع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مسيس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مسيس

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

أولى قوافل حجاج غزة ستُغادر مكة إلى المدينة المنورة صباح غد الأحد

أولى قوافل حجاج غزة ستُغادر مكة إلى المدينة المنورة صباح غد الأحد

المجلس الوطني: قرار الإدارة الأمريكية استمرار لحرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني

المجلس الوطني: قرار الإدارة الأمريكية استمرار لحرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني

الحية: حماس جاهزة للبدء بمفاوضات تبادل الأسرى وشروطنا وصلت إسرائيل

الحية: حماس جاهزة للبدء بمفاوضات تبادل الأسرى وشروطنا وصلت إسرائيل

أبو مرزوق: لم نَطلب مطاراً بإيلات أو ميناء مع قبرص و(الكذب خيبة)

أبو مرزوق: لم نَطلب مطاراً بإيلات أو ميناء مع قبرص و(الكذب خيبة)

منوعات

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

بعد أدائها &#34;الحج&#34; لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد أدائها "الحج" لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

فيديو: وفاء الكيلاني &#34;تجهض طفلها&#34; وزوجها تيم حسن مشغول بـ&#34;نادين نجيم&#34;

فيديو: وفاء الكيلاني "تجهض طفلها" وزوجها تيم حسن مشغول بـ"نادين نجيم"

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي &#34;عارية الصدر&#34;

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي "عارية الصدر"

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

عربي

الولايات المتحدة تُهدد بشن ضربة &#34;أقوى بكثير من السابقة&#34; على سوريا

الولايات المتحدة تُهدد بشن ضربة "أقوى بكثير من السابقة" على سوريا

شاهد: أول &#34;ينبوع للنفط &#34; بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم

شاهد: أول "ينبوع للنفط " بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم

روسيا: واشنطن تُعد لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام السلاح الكيميائي

روسيا: واشنطن تُعد لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام السلاح الكيميائي

شاهد ظهور مفاجئ لقادة أكبر ثلاثة تنظيمات &#34;إرهابية&#34;.. فهل سيعود الدم للمشهد؟

شاهد ظهور مفاجئ لقادة أكبر ثلاثة تنظيمات "إرهابية".. فهل سيعود الدم للمشهد؟