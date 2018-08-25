كرينبول عن خفض تمويل أمريكا لـ(أونروا): لا يمكن تبديد أحلام 5ملايين إنسان بهذه البساطة

رام الله - دنيا الوطنأكد بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الغوث الدولية (أونروا)، أن خفض ميزانية الوكالة، لا يعني إسدال الستار على قضية اللاجئين الفلسطينيين.وخلال مقابلة مع وكالة (أسوشيتد برس)، قال كرينبول: إنه لا يمكن تبديد أحلام 5 ملايين إنسان بهذه البساطة، "في إشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون خدمات من الوكالة"، مشيرًاإلى أن قرار الولايات المتحدة الصادر في وقت سابق من العام الجاري بخفض ميزانية (أونروا)، جاء لمعاقبة الفلسطينيين بسبب انتقادهم لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل".وأضاف: "أستطيع القول وبدرجة كبيرة من الثقة أن قرار خفض التمويل، لم يتعلق بأداء (أونروا)، لأنني كنت أتلقى إشادات بأداء المنظمة حتى تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، لكن بعد أسابيع قلائل ازداد التوتر حول قضية القدس، وأعتقد أن تمويل (أونروا) كان أحد ضحايا الاستقطاب الذي خلفته هذه قضية اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل".