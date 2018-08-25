شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال والمستوطنين انتهاكاتهم بحق المواطنين وأراضيهم في الضفة الغربية، فخلال اقتحامها للمسجد الأقصى، صباح اليوم السبت، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من موظفي دائرة الأوقاف يعملون داخل المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الموظفين خلال تنفيذهم أعمال صيانة في "سبيل قاسم باشا" داخل الأقصى، وهم: عيسى الدباغ، باسم الزغير، جمعة مناصرة، ومحمد علقم.

كما وأغلقت قوات الاحتلال باب الأسباط بالقدس، وفرضت إغلاقا تاما على المنطقة المحيطة به، بحجة وجود جسم مشبوه بالقرب من المكان.

وفي مدينة جنين هاجم مستوطنون الليلة مركبات المواطنين قرب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب المدينة، بعد أن تمركزوا على شارع جنين - نابلس في المنطقة.

وقال مواطنون أن المستوطنين تمركزوا على التواء الشارع على أطراف بلدة سيلة الظهر قرب مدخل المستوطنة السابقة وكمنوا في المنطقة ورشقوا المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد من مركبات المواطنين وتشويش حركة السير.

كما وأقدم مستوطنون مساء أمس الجمعة، على تحطيم 30 شجرة زيتون مثمرة، بالقرب من قرية الساوية جنوب نابلس، تعود ملكيتها للمواطن سليمان حسن محمود أحمد.

وفي السياق شرعت جرافات الاحتلال، صباح اليوم السبت، بتجريف أراضٍ زراعية للمواطنين قرب جدار الفصل العنصري غرب بلدة بيت أولا شمال غرب محافظة الخليل.

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