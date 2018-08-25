عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مسيس

وتساءل هنية :" أين "الفيفا" مما يقوم به الاحتلال تجاه الرياضية الفلسطينية، من خلال اغتياله للرياضيين واعتقالهم وأندية المستوطنات الإسرائيلية داخل أراضينا المحتلة، وتقطيع الأوصال اللاعبين وعدم تنقل الرياضيين بين محافظات الوطن وحرمانهم من اللعب وإغلاق الأندية الفلسطينية؟".





رام الله - دنيا الوطناعتبر عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى لوزارة الشباب والرياضة، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، "مسيس".وقال هنية في تصريحات صحفية: "نحن من سددنا الهدف من خلال رفع الكرت الأحمر، بينما تصريحات نتنياهو لن تؤثر على الأسرة الرياضية، ولن تنكسر عزيمتنا وسنواصل اللعب، ورفع العلم الفلسطيني في كل المحافل العربية والدولية دفاعا عن قضيتنا وحقوقنا العادلة"، مطالبًا (فيفا) بأن تعطي الفلسطينيون، حقوقهم الرياضية كاملة.جاء ذلك بعد أن علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب لمدة عام بالقول: "إن الفيفا سددت نحو الهدف".