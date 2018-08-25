الاحتلال يفرج عن موظفي الأقصى الأربعة مقابل الإبعاد 15 يومًا

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، عن موظفي الأقصى الأربعة الذين اعتقلتهم صباح اليوم.واشترطت سلطات الاحتلال، ابعاد الموظفين الأربعة، عن المسجد الأقصى لمدة 15 يومًا.وفي وقت سابق، علقت باسم الحكومة الأردنية، عبر لسان الناطق باسمها، جمانة غنيمات: اعتقال الاحتلال لأربعة من موظفي الأوقاف في الأقصى يأتي ضمن "التصرفات الاستفزازية ويمثل تدخلًا سافرًا وغير مبرر" في عمل إدارة الأوقاف الأردنية، وخطوة لن تؤدي إلا لمزيدٍ من التوتر والاحتقان.وكانت سلطات الاحتلال، قد اعتقلت صباح اليوم السبت، الموظفين الأربعة التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية داخل المسجد الأقصى، خلال تنفيذهم أعمال صيانة في "سبيل قاسم باشا" داخل الأقصى، وهم: وهم عيسى الدباغ، باسم الزغير، جمعة مناصرة، محمد علقم.