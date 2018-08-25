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ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 45 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 45 حالة
الحجاج المصريين
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت أعداد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين إلى 45 حالة، وتم علاج 67 ألف حاج متردد على العيادات الطبية.

ونقلت صحيفة (اليوم السابع)، عن اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، قوله: إن ضباط الشرطة المرافقين للحجاج حرصوا على التواجد مع ضيوف الرحمن طوال فترة الرحلة، وتفويجهم من منى للحرم بعد الانتهاء من رمي الجمرات.

وأضاف لطفي، أن رجال البعثة نجحوا فى تفويج ضيوف الرحمن فى جميع المشاعر المقدسة، بعدما تم تدريبهم على المسارات الجديدة من عرفات للمزدلفة ثم منى، حيث رافقوا الحجاج وسهلوا وصولهم لأماكن اقامتهم بسهولة، من خلال وضع علامات إرشادية ووقوف البعض يحملون الأعلام المصرية.

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