الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

أوقفت الضابطة الجمركية والصحة، اليوم السبت، في محافظة الخليل، مطعماً عن العمل لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية.





وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، بأنه ومن خلال جولة ميدانية مشتركة للضابطة الجمركة، ومديرية صحة الخليل على المحلات والمطاعم والملاحم داخل المدينة؛ لتحقيق وضمان الأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وضمان جودة السلع والمنتجات الفلسطينية.





وتم من خلالها اليوم، إيقاف مطعم عن العمل، يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية ومنعدم النظافة، وإبلاغ صاحب المطعم بضرورة تصويب وضعه، والالتزام باشتراطات السلامة الصحية والبيئية، ومنحة لائحة اشتراطات ومتطلبات، والتنبيه عليه بعدم مباشرة العمل قبل تنفيذ اللازم، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

رام الله - دنيا الوطن