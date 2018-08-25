أولى قوافل حجاج غزة ستُغادر مكة إلى المدينة المنورة صباح غد الأحد

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، د. حسن الصيفي، أن أولى قوافل حجاج قطاع غزة، ستُغادر مكة المكرمة متجهة إلى المدينة المنورة صباح غدٍ الأحد، وذلك على أربع دفعات.وبين الصيفي، أن عودة حجاج غزة إلى أرض الوطن، ستكون اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 30 آب/ أغسطس 2018م وذلك على مدار خمسة أيام وفق جدول الطيران.وقال: "نُطمئن أهلنا، أن جميع حجاج القطاع، ينعمون بالأمن والسلام في مكة، ولم يغادر أي منهم مكة المكرمة حتى الآن"مضيفاً: "حجاج مكرمة الشهداء، توجهوا أمس إلى المدينة المنورة، وسيغادرونها إلى أرض الوطن صباح يوم الأحد المقبل بإذن الله تعالى".