شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: قرار الإدارة الأمريكية استمرار لحرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني

المجلس الوطني: قرار الإدارة الأمريكية استمرار لحرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء 200 مليون دولار من المساعدات المالية، استمراراً لحرب العقوبات المالية التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب، ضد الشعب الفلسطيني وقيادته؛ للقبول بما يسمى بـ (صفقة العصر)، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله المشروع، حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.

وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي اليوم، لرئيسه سليم الزعنون: إن سياسة الابتزاز والضغوط الأمريكية، لن تنجح أبداً، فالشعب الفلسطيني وقيادته متمسكون بثوابت القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد المجلس على أن كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه لا تخضع للمساومة، وهي فوق كل اعتبار، وأن الإدارة الأمريكية تثبت كل يوم، أنها شريك كامل للاحتلال الإسرائيلي في كل سياساته وجرائمه، ولن تكون جزءاً من الحل، بل هي جزء من المشكلة، وهي بذلك تُبعد نفسها مرة أخرى عن السلام، وتنحاز للاستيطان والاحتلال.

وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي ومؤسساته، بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ورفض ومقاومة هذه السياسيات والإجراءات التي تدمر قواعد التعامل في العلاقات الدولية المتعارف عليها، وتؤسس لمنهج البلطجة والعنجهية والتسلط.

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