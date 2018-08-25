شؤون فلسطينية

شاهد: تعطل باص للحجاج بصحراء السعودية والأوقاف توضح تفاصيل الحادثة

شاهد: تعطل باص للحجاج بصحراء السعودية والأوقاف توضح تفاصيل الحادثة
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تعطل باص للحجاج الفلسطينيين وسط الصحراء بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف لتوضيح الأمر.

وأكد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بأن اللغط الذي أثير حول العطل، الذي أصاب أحد باصات الحجاج ما هو إلا محاولة من البعض لضرب النجاح، الذي حققته بعثة الحج الفلسطينية، التي قامت بخدمة حجاج فلسطين، طيلة الأيام الماضية خلال موسم الحج للعام الحالي، والذي كان مميزاً بخدماته.

وأوضح ادعيس، بأن الباص وخلال توجهه من مكة إلى فلسطين تعطل فجر اليوم السبت في منطقة نائية، تبعد عن مدينة تبوك السعودية أكثر من 150 كيلو متراً، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التعامل مع هذا العطل بشكل سريع، لعدم وجود أماكن إصلاح للمركبات، ولعدم الاستطاعة لإرسال الباص الاحتياط في فترة زمنية قليلة، مما أدى إلى هذا التأخر الذي حاول البعض للأسف استغلاله بشكل سيئ ومريب؛ للطعن في إنجاز بعثة الحج الفلسطينية، ووزارة الأوقاف التي قدمت كل جهدها للسهر على احتياجات الحجاج في فترة أدائهم لمناسك الحج.

وقال ادعيس بأنه شخصياً ومعه كوادر الوزارة، عملوا منذ لحظة سماعهم بالعطل على القيام باللازم، سواء من خلال تسيير الباص الاحتياطي، أو من خلال نقل الحجاج من الباص إلى استراحة قريبة لانتظار الباص، مؤكداً بأن الوزارة تعاملت بكل مسؤولية وحكمة، وفق الظروف والمعطيات التي أحاطت بعطل الباص، مطالباً وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالتعامل مع هذه المسائل بروح المسؤولية والحكمة.

 

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