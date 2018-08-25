أبو مرزوق: لم نَطلب مطاراً بإيلات أو ميناء مع قبرص و(الكذب خيبة)

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على رفض حركة فتح لما يجري الحديث عنه حول تهدئة مع إسرائيل، مقابل مطار في إيلات، وميناء مع قبرص، ورواتب موظفي حماس.







وتساءل أبو مرزوق، عبر (تويتر): "كيف لنا أن ندرك الحقيقة من الخيال، والصدق من الكذب، أحد المسؤولين تكلم بكلام نصفه كذب، فنحن لم نطرح أي فكرة لهاعلاقة بمطار غير مطار غزة، ولَم نَطلب الذهاب لتركيا إطلاقًا".





وأضاف أبو مرزوق: "ليس لنا مرجعية غير مؤسساتنا، ولَم نطلب مرتبات للموظفين عبر إسرائيل"، مشدداً على أنه لا خلط بين التهدئة والمصالحة، وأن الكذب خيبة، وفق تعبيره.