الشرطة تقبض على شخصين بتهمة قيادة المركبة بطيش وإهمال في رام الله

ألقت الشرطة، اليوم، القبض على شخصين بتهمة القيادة بطيش وإهمال، وإقلاق الراحة العامة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، بينما كان يقود أحدهما مركبته بطريقة بهلوانية، إثر قيامه بأعمال ما يسمى "التفحيط" و"التخميس" في أحد أحياء رام الله، بينما قام شخص آخر بقيادة دراجة نارية بطريقة بهلوانية، وإصدار أصوات مزعجة في رام الله.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وأثناء تواجد دورية للشرطة في حي الطيرة، شوهدت مركبة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية بداخلها شخص يقوم بأعمال "التشحيط" و"التفحيط"، معرضًا حياة المواطنين للخطر، وعليه قام أفراد الدورية بإيقاف المركبة، وضبطها، والقبض على سائقها.





وفي سياق متصل، وأثتاء عمل دورية لشرطة محافظة رام الله بالقرب من مفترق عرابي، شوهدت دراجة نارية، تقوم بأعمال "التشحيط" وإصدار الأصوات المزعجة بالمكان، معرضة حياة المواطنين للخطر، وعليه قام أفراد الدورية بإيقاف الدراجة وضبطها، والقبض على سائقها.





وأضاف البيان، أن الشرطة وضمن خطه وضعتها بالتعاون مع المحافظة والنيابة العامة، تقوم بملاحقة من يقوم بمثل هذه الأعمال لاتخاذ إجراءات رادعة بحقه، وبخاصة من يرتكب المخالفات المرورية، التي تصنف بالخطرة، ومن يقود مركبة غير قانونية أو لا تتوفر بها إجراءات السلامة العامة، ومن يقودون مركباتهم بطرق بهلوانية مزعجة، كأعمال ما يسمى بالتفحيط والتخميس والتشحيط بين الأحياء السكنية.





وأكد البيان، بأن الشرطة، أوقفت السائقين تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن