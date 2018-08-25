قيادي بحماس للقواسمي: نَشكر لفتح عودتها للكفاح المسلح ونحن جنود بمعركتكم للتحرر

رد القيادي في حركة (حماس) يحيى موسى، على تصريحات الناطق باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، والذي طالب فيه حماس بالتوقف عن المفاوضات الهزيلة مع إسرائيل.







وقال موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحيي فتح على مواقفها، وعودتها للكفاح المسلح، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء أوسلو، وعادت لأن تكون حركة تحرر وطني".







وأضاف موسى: "نشكر لفتح إعدادها للفدائيين والثوار لتحرير فلسطين، ونؤيدها على موقفها، ونحن جنود في معركة التحرر التي يقودها الآن ثوار فتح بالمدافع والرشاشات والخنادق".







وتابع: "عن أي مفاوضات تتحدث قيادة فتح، وهذه المفاوضات موجودة في عقل فتح، وليست موجودة لدى حركة حماس على

أرض الواقع، الحمد لله أنهم عادوا لانطلاقة الثورة".







يذكر أن حركة فتح، أكدت أن إدارة ترامب قد بدلت (صفقة القرن) بصفقة غزة، بعد موقف الرئيس محمود عباس، الصلب الرافض لها، وبعد معرفتها لموقف حماس اللين، التي أبدت رفضها لها إعلامياً فقط، وفي الحقيقة توافق عليها وتسعى لها، وإلا كيف نفسر مفاوضاتها مع إسرائيل بمعزل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وبمباركة ودعم من ترامب؟



وخاطب عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في تصريح صحفي، حماس قائلاً: توقفوا عن هذه المفاوضات الهزلية مع إسرائيل، وعودوا للبيت الفلسطيني الداخلي، واعلموا أننا الأقرب إليكم؛ إن أحسنتم النية والظن والفعل، وأننا بوحدتنا أقوى من فوهات المدافع الإسرائيلية، وأقرب لإنجاز التحرر والاستقلال، وأن ما تقومون به من مفاوضات لا يخدم إلا إسرائيل وأهدافها التصفوية، وفصل القطاع.

خاص دنيا الوطن