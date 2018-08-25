شؤون فلسطينية

قيادي بحماس للقواسمي: نَشكر لفتح عودتها للكفاح المسلح ونحن جنود بمعركتكم للتحرر

قيادي بحماس للقواسمي: نَشكر لفتح عودتها للكفاح المسلح ونحن جنود بمعركتكم للتحرر
القيادي في حماس - يحيى موسى
خاص دنيا الوطن
رد القيادي في حركة (حماس) يحيى موسى، على تصريحات الناطق باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، والذي طالب فيه حماس بالتوقف عن المفاوضات الهزيلة مع إسرائيل.

وقال موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحيي فتح على مواقفها، وعودتها للكفاح المسلح، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء أوسلو، وعادت لأن تكون حركة تحرر وطني".

وأضاف موسى: "نشكر لفتح إعدادها للفدائيين والثوار لتحرير فلسطين، ونؤيدها على موقفها، ونحن جنود في معركة التحرر التي يقودها الآن ثوار فتح بالمدافع والرشاشات والخنادق".

وتابع: "عن أي مفاوضات تتحدث قيادة فتح، وهذه المفاوضات موجودة في عقل فتح، وليست موجودة لدى حركة حماس على 
أرض الواقع، الحمد لله أنهم عادوا لانطلاقة الثورة".

يذكر أن حركة فتح، أكدت أن إدارة ترامب قد بدلت (صفقة القرن) بصفقة غزة، بعد موقف الرئيس محمود عباس، الصلب الرافض لها، وبعد معرفتها لموقف حماس اللين، التي أبدت رفضها لها إعلامياً فقط، وفي الحقيقة توافق عليها وتسعى لها، وإلا كيف نفسر مفاوضاتها مع إسرائيل بمعزل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وبمباركة ودعم من ترامب؟

وخاطب عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في تصريح صحفي، حماس قائلاً: توقفوا عن هذه المفاوضات الهزلية مع إسرائيل، وعودوا للبيت الفلسطيني الداخلي، واعلموا أننا الأقرب إليكم؛ إن أحسنتم النية والظن والفعل، وأننا بوحدتنا أقوى من فوهات المدافع الإسرائيلية، وأقرب لإنجاز التحرر والاستقلال، وأن ما تقومون به من مفاوضات لا يخدم إلا إسرائيل وأهدافها التصفوية، وفصل القطاع.

أخبار ذات صلة

الحية: حماس جاهزة للبدء بمفاوضات تبادل الأسرى وشروطنا وصلت إسرائيل

الحية: حماس جاهزة للبدء بمفاوضات تبادل الأسرى وشروطنا وصلت إسرائيل

أبو مرزوق: لم نَطلب مطاراً بإيلات أو ميناء مع قبرص و(الكذب خيبة)

أبو مرزوق: لم نَطلب مطاراً بإيلات أو ميناء مع قبرص و(الكذب خيبة)

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة قيادة المركبة بطيش وإهمال في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة قيادة المركبة بطيش وإهمال في رام الله

65 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 41 مطلوباً الأسبوع الماضي

65 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 41 مطلوباً الأسبوع الماضي

الديمقراطية تدعو السلطة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود المساعدات الأميركية

الديمقراطية تدعو السلطة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود المساعدات الأميركية

فتح لحماس: لماذا لم يُطرح الممر الأمن مع الضفة بدل قبرص وايلات؟

فتح لحماس: لماذا لم يُطرح الممر الأمن مع الضفة بدل قبرص وايلات؟

الشرطة تُعلن عن ساعات عمل معبر الكرامة اليوم وغداً

الشرطة تُعلن عن ساعات عمل معبر الكرامة اليوم وغداً

الاحتلال يغلق باب الأسباط بالقدس بحجة وجود &#34;جسم مشبوه&#34;

الاحتلال يغلق باب الأسباط بالقدس بحجة وجود "جسم مشبوه"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة قيادة المركبة بطيش وإهمال في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة قيادة المركبة بطيش وإهمال في رام الله

65 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 41 مطلوباً الأسبوع الماضي

65 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 41 مطلوباً الأسبوع الماضي

الديمقراطية تدعو السلطة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود المساعدات الأميركية

الديمقراطية تدعو السلطة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود المساعدات الأميركية

الشرطة تُعلن عن ساعات عمل معبر الكرامة اليوم وغداً

الشرطة تُعلن عن ساعات عمل معبر الكرامة اليوم وغداً

الاحتلال يغلق باب الأسباط بالقدس بحجة وجود &#34;جسم مشبوه&#34;

الاحتلال يغلق باب الأسباط بالقدس بحجة وجود "جسم مشبوه"

معاريف: الرئيس عباس يرغب باستئناف المفاوضات لكنه لا يَثق بنتنياهو

معاريف: الرئيس عباس يرغب باستئناف المفاوضات لكنه لا يَثق بنتنياهو

الشرطة تتعامل مع 126 شجارًا خلال أيام العيد

الشرطة تتعامل مع 126 شجارًا خلال أيام العيد

تيسير خالد: نحن في غنى عن جميع المساعدات الأميركية المسمومة

تيسير خالد: نحن في غنى عن جميع المساعدات الأميركية المسمومة

منوعات

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

بعد أدائها &#34;الحج&#34; لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد أدائها "الحج" لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

صحفي الفضائج &#34;ايلي باسيل&#34;: احلام &#34;البغلة&#34; تشجع &#34;الشواذ&#34; لانهم عملوها ديفا

صحفي الفضائج "ايلي باسيل": احلام "البغلة" تشجع "الشواذ" لانهم عملوها ديفا

فيديو: وفاء الكيلاني &#34;تجهض طفلها&#34; وزوجها تيم حسن مشغول بـ&#34;نادين نجيم&#34;

فيديو: وفاء الكيلاني "تجهض طفلها" وزوجها تيم حسن مشغول بـ"نادين نجيم"

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي &#34;عارية الصدر&#34;

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي "عارية الصدر"

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

بعد أسبوع من وفاة &#34;باربي العراق&#34;... وفاة خبيرة تجميل أخرى بالمستشفى نفسه

بعد أسبوع من وفاة "باربي العراق"... وفاة خبيرة تجميل أخرى بالمستشفى نفسه

عربي

الولايات المتحدة تُهدد بشن ضربة &#34;أقوى بكثير من السابقة&#34; على سوريا

الولايات المتحدة تُهدد بشن ضربة "أقوى بكثير من السابقة" على سوريا

شاهد: أول &#34;ينبوع للنفط &#34; بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم

شاهد: أول "ينبوع للنفط " بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم

روسيا: واشنطن تُعد لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام السلاح الكيميائي

روسيا: واشنطن تُعد لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام السلاح الكيميائي

الكشف عن سلاح استخباراتي روسي مميز قد تحصل عليه مصر وسوريا

الكشف عن سلاح استخباراتي روسي مميز قد تحصل عليه مصر وسوريا