شؤون فلسطينية

معاريف: الرئيس عباس يرغب باستئناف المفاوضات لكنه لا يَثق بنتنياهو

معاريف: الرئيس عباس يرغب باستئناف المفاوضات لكنه لا يَثق بنتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن محادثات رئيس المخابرات المصرية، مؤخراً، أظهرت أن الرئيس محمود عباس يرغب في استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس عباس لم يعد يثق في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتقد أنه غير مهتم فعلاً بتطوير عملية السلام معه، خاصة في ظل استمرار بناء المستوطنات.

وأضافت: "هذا مجرد مثال واحد من إسرائيل يُظهر عدم جديتها، صحيح أن أبو مازن أخطأ قبل بضع سنوات وأضاع عدة فرص للتفاوض مع نتنياهو بعد خطاب بار إيلان عام 2009، حيث اعترف نتنياهو بحل الدولتين، تحت ضغط من إدارة أوباما ووافق على تجميد البناء في المستوطنات لبضعة أشهر؛ لكن أبو مازن لم يستغل الفرصة لبدء المحادثات، لقد أضاع وقتاً ثميناً، والآن يحفر الطرفان إلى طريق مسدود.

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