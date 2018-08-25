الشرطة تتعامل مع 126 شجارًا خلال أيام العيد

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة وبدعم وإسناد الأجهزة الأمنية، ووفقاً لإحصائية إدارة العمليات المركزية بالشرطة"، تعاملت مع 126 مشاجرة واعتداء مواطنين على بعضهم البعض، نتج عنها مقتل مواطن واحد وإصابة 127 آخرين في العديد من المحافظات.





وأضاف ارزيقات: بأن الأجهزة الأمنية، عملت على التدخل بشكل مباشر وفوري لفض هذه الشجارات والسيطرة عليها، وقد تمكنت من القبض على 114 شخصاً من المشاركين والمتسببين لها من بينهم المشتبه به بجريمة قتل الشاب فجر اليوم السبت بجنين.





وحول أسباب هذه الشجارات، أوضح العقيد ارزيقات بأنها بسيطة ويمكن السيطرة عليها، وإنهاؤها بشكل بسيط، ودون تطورها للوصول لنتائج كارثية كالقتل والحرق والتكسير وغيرها.





وناشد ارزيقات أولياء الأمور لمنع أبنائهم من ارتكاب الأخطاء كالتشحيط وإزعاج المواطنين، وقيادة المركبات غير القانونية، وغيرها من التصرفات السلبية، وإرشادهم للتصرف بحكمة في حال وقوع الإشكاليات والشجارات بين المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن