مصرع 18 شخصاً في حريق بفندق في الصين

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام رسمية صينية: إن 18 شخصاً على الأقل، لقوا مصارعهم في حريق شب في فندق سياحي بمدينة هاربين بشمال شرقي الصين في وقت مبكر من صباح اليوم، السبت.ونقلت تلك الوسائل، عن موظف في مكتب الطوارئ في المدينة قوله: إن الحريق اندلع في فندق بايلونغ هوت سبرينغ في منطقة منتجعات صن آيلاند في هاربين، مضيفاً أنه تم تأكيد وفاة 18 شخصاً، لكن لم يكن لديه أي معلومات عن إصابات أو تفاصيل أُخرى، وفق ما أورد (عرب 48).وذكر التلفزيون الحكومي، أن الحريق في المبنى المكون من أربعة طوابق، بدأ في الساعة 4:36 صباحاً، وتمت السيطرة عليه في الساعة 7:50 صباحاً بواسطة قوة من 105 من رجال الإطفاء مع 30 شاحنة إطفاء، وقال: إن 16 شخصاً تم إنقاذهم والبعض أرسل إلى المستشفيات، لكنه لم يذكر تفاصيل عن إصابات.وأظهر تسجيل مصور على حساب تلفزيون الصين المركزي في وسائل الإعلام الاجتماعية، رجال إطفاء يرشون المياه على فندق يغطيه الدخان.