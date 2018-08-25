نتنياهو مُعلقاً على إيقاف الرجوب: (الفيفا) سددت نحو الهدف

رام الله - دنيا الوطن

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب لمدة عام بالقول: "إن الفيفا سددت نحو الهدف".





وفيما يتعلق بـ (صفقة القرن) الأمريكية، قال نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن الخطة شأن يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفاً: "إذا كان يريد التقدّم فيها، بين الفترة والأخرى يقول أشياء بهذا الصدد، وأنا أرى أنه ممكن الحدوث، على الرغم من أنني لا أرى في هذه المسألة أمرًا مُلحّاً".



وأوضح نتنياهو، أنه يرى عدم اكتراث الفلسطينيين واهتمامهم بـ (صفقة القرن)، إلا أنه أضاف: "الأميركيون يفكرون في الأمر (عدم اهتمام الفلسطينيين)، فهم ليسوا عُميًا، ولكن أنا لا أعرف، عندما نرى العرض بوسعنا أن نحكم عليه".ونفى أن يكون لديه أي علم باحتمالية إعلان (صفقة القرن) في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما أفادت بعض التقارير في وقت سابق.