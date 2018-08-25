شؤون فلسطينية

عريقات: يُريدون تحويل القضية الفلسطينية إلى مطار في إيلات وميناء في قبرص

عريقات: يُريدون تحويل القضية الفلسطينية إلى مطار في إيلات وميناء في قبرص
الرئيس محمود عباس وصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريدان إلغاء كل المرجعيات الدولية، وتحويلها لمجرد كينونة سياسية، في ميناء بقبرص تحت السيطرة الإسرائيلية، ومطار في إيلات، وبعض المشاريع الإنسانية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، لن تقبل بذلك على الإطلاق.

واعتبر عريقات، خلال حديثه لـ (تلفزيون فلسطين)، أن هذا كله ضرب للقضية الفلسطينية، ولن تكون السلطة الفلسطينية، طرفًا فيه تحت أي ظرف من الظروف، بل حتى إن إسرائيل طلبت بشكل رسمي، أن تكون السلطة ممولًا لهذا المشروع.

وأضاف عريقات، ما يحدث هو أنهم يريدون فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وأن يقوم الرئيس بتمويل قطاع غزة، هذا لن يحدث، متسائلًا وموجهًا حديثه لحركة حماس، تريدون منا أن نحكم على مشروعنا الوطني بالإعدام، وأن أقوم بإطلاق الرصاص عليه؟، هذا لن يتم، نريد صحوة، واحتكام العقل، ورفع المصالح الفلسطينية العليا فوق كل اعتبار، فمشروعنا الوطني تحت خطر حقيقي، وإن لم نساعد أنفسنا كفلسطينيين لن يساعدنا أحد.

وتابع: أنا متفائل ومطمئن هذه المشاريع الإسرائيلية والأمريكية إلى فشل، ولن تمرر، لكن حركة حماس تتحمل المسؤولية التاريخية عن إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني، وتتحمل مسؤولية كل مواطن بغزة، وكافة متطلبات القطاع، بما في ذلك الأعباء المالية، نعم الضفة وغزة والقدس قانونيًا وحدة جغرافية واحدة، لكن أمام مشروع نتنياهو وترامب، بفصل رسمي لغزة عن الضفة والقدس، لن نكون طرفًا به بأي شكل من الأشكال.

وأشار عريقات، إلى أن الرئيس أبو مازن، قال للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أنا على استعداد للنهوض بمسؤولياتي كاملة في قطاع غزة، وحكومة الوفاق الوطني التي شكلتها مع حماس تتحمل كل شيء في غزة، وفقًا للقانون الأساسي، وبما يشمل الموظفين والرواتب، والتقاعد، وسنعطي الأولوية لغزة في كل شيء"، لذا على حماس أن تسلم غزة كاملة، حتى تستطيع الحكومة أداء واجباتها.

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