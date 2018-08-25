دولي

وثائق مُسربه تُفجر فضيحة "مزلزلة".. ترامب يُخفي "طفلاً" من علاقة غير شرعية مع خادمته

وثائق مُسربه تُفجر فضيحة "مزلزلة".. ترامب يُخفي "طفلاً" من علاقة غير شرعية مع خادمته
الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزوجته
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (CNN) خبراً مزلزلاً حول حصوله على مجموعة من الوثائق، أُبرمت مع بواب سابق ببرج ترامب العالمي، زعم أنها تهدف لإخفاء علاقة غير شرعية بين الرئيس الأمريكي الحالي ومدبرة منزل سابقة، أدت لإنجاب طفل.

ويظهر في هذه الوثائق بحسب الـ ( CNN) أنها موقعة في تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2015، وتبين أن "أميريكان ميديا إنك" لها حقوق حصرية في قصة ساجودين، إلا أنها لا تتطرق إلى تفاصيل عن القصة بحد ذاتها، سوى ذكر أن "مصدراً سيوفر للشركة معلومات حول طفل دونالد ترامب غير الشرعي".  

وقال محامي البواب السابق، الذي يُدعى دينو ساجودين: إن موكله أبرم اتفاقاً مع شركة "أميريكان ميديا إنك" تمنعه من التحدث عن هذا الموضوع، وأنه وبموجب هذا الاتفاق، سيتقاضى مبلغ 30 ألف دولار عند نشر الشركة للقصة.

الصفحة الثالثة من الوثائق التي نشرتها عليها CNN تظهر ما يبدو تعديلاً على الاتفاق، بحيث نصت على أن ساجودين، سيتلقى المبلغ المذكور (30 ألف دولار) خلال خمسة أيام، مضيفة بنداً بأن البواب السابق، سيترتب عليه دفع غرامة قيمتها مليون دولار في حال خالف نص هذا الاتفاق.

ويشار إلى أن القصة، تصدرت الأضواء في نيسان/ أبريل الماضي، قبل حصول CNN على العقد الموقع بين ساجودين و"أميريكان ميديا إنك" ولم يرد البيت الأبيض حينها على طلب CNN للتعليق على هذه القضية.


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