تنقل 14743 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 14743 مسافراً في الاتجاهين الجمعة، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 8711 مسافراً.

قادمون: 6032 مسافراً.

مرجعون: 3 مسافرين.





وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم السبت، الموافق 25/08/2018 من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً في الاتجاهين، ويُعاد فتح المعبر الساعة الحادية عشرة ليلاً من مساء السبت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمواطنين القادمين فقط، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن