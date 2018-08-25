شاهد: أول "ينبوع للنفط " بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم

جدير بالذكر أن صحيفة "التايم" تعتمد في تقييمها واختيارها لقائمة أعظم 100 موقع في العالم على عوامل مثل الجودة والأصالة والابتكار والاستدامة والتأثير.



وبحسب صحيفة "سبق" أنشأت شركة "أرامكو" السعودية "إثراء" في ديسمبر 2016، في المكان الذي تفجّر فيه أول ينبوع للنفط بالمملكة، ويبدو المبنى على شكل مجموعة من الحجارة المتراصة، صممته شركة المعمار النرويجية الشهيرة "سنوهيتا".





وإضافة إلى "إثراء" شملت القائمة 4 مواقع عربية أخرى، وهي متحف "اللوفر" و"عالم ورنر" في أبو ظبي، وجامع القرويين في المغرب، وفندق "ماريوت مينا هاوس" في مصر الذي يتمتع بإطلاله على الهرم الأكبر بالجيزة.



وبحسبأنشأت شركة "أرامكو" السعودية "إثراء" في ديسمبر 2016، في المكان الذي تفجّر فيه أول ينبوع للنفط بالمملكة، ويبدو المبنى على شكل مجموعة من الحجارة المتراصة، صممته شركة المعمار النرويجية الشهيرة "سنوهيتا".وإضافة إلى "إثراء" شملت القائمة 4 مواقع عربية أخرى، وهي متحف "اللوفر" و"عالم ورنر" في أبو ظبي، وجامع القرويين في المغرب، وفندق "ماريوت مينا هاوس" في مصر الذي يتمتع بإطلاله على الهرم الأكبر بالجيزة.

فيديو ارشيفي.. في يوم الوطن.. مركز إثراء.. يتزيّن بالأخضر









رام الله - دنيا الوطنصنفت صحيفة "التايم" الأمريكية امس الجمعة، مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في الظهران، شرقي المملكة، من بين أعظم 100 مكان في العالم يجب زيارتها وتجربتها.وقالت الصحيفة الأمريكية إنها اختارت المركز السعودي، لكونه "يعتبر محورا ثقافيا يعكس التحولات التي تعيشها المملكة وفق رؤيتها الجديدة".