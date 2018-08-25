ترامب يُلغي زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ألغى زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو إلى كوريا الشمايلة، والتي كانت تهدف لإجراء مباحثات حول نزع الدولة لسلاحها النووي، بحسب التفاهمات بين ترامب وكيم جونغ أون، التي تمت في قمة سنغافورة.



وكتب ترامب: "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو عدم التوجه إلى كوريا الشمالية في هذه الأثناء، لأنني أشعر أنها لا تقوم ببذل جهود كافية فيما يخص نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".





وتابع: "بالإضافة، بسبب موقفنا الأكثر حزمًا في الشأن التجاري مع الصين، لا أعتقد أنهم يساعدون في عملية نزع السلاح النووي كما كانوا يفعلون فيما مضى (رغم العقوبات الأممية التي لا تزال قائمة)".

وقال ترامب، عبر (تويتر): "طلبت من وزير الخارجية بومبيو عدم السفر إلى كوريا الشمالية في هذه الأثناء"، معتبرًا أنه لم يحرز أي تقدم في هذه الأثناء بنزع السلاح النووي.وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية أوقفت العمل على تفكيك موقع لإجراء الاختبارات للقنابل.وأردف ترامب في سلسلة التغريدات "يتطلع وزير الخارجية بومبيو للتوجه إلى كوريا الشمالية في المستقبل القريب، بالأخص بعد حلّ القلاقل في علاقاتنا التجارية بالصين، في الوقت الراهن أريد أن أرسل تحياتي الحارّة للرئيس كيم (جونغ أون)، أتطلّع لرؤيته عمًا قريب".وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء، تواصل أنشطة كوريا الشمالية النووية، رغم النوايا التي عبر عنها زعيمها كيم جونغ أون في الربيع.واعتبر المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في تقرير سيعرض على الجمعية العامة السنوية للوكالة الذرية في أيلول/ سبتمبر، أن "مواصلة البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتطويره يثيران قلقاً شديداً".وكشفت الوكالة التي لم تعد متواجدة في كوريا الشمالية منذ طرد مفتشيها في نيسان/ أبريل 2009، أن بحوزتها مؤشرات على أنشطة مرتبطة "بمختبر للكيمياء الإشعاعية" في كوريا الشمالية حصلت "بين نهاية نيسان/ أبريل ومطلع أيار/ مايو 2018" أي بعد القمة بين الكوريتين.ويتولى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إدارة المفاوضات بين أمريكا وكوريا الشمالية، بعد أن لعب دورًا أساسيًا في إعادة إطلاق الحوار مع بيونغ يانغ.