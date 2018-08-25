روسيا: واشنطن تُعد لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام السلاح الكيميائي

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الدفاع الروسية: إن واشنطن وحلفاءها يعدون لضربة جديدة على سوريا، بذريعة استخدام دمشق للسلاح الكيميائي.







وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن جماعة "هيئة تحرير الشام" يستعدون لتنظيم استفزاز من أجل اتهام دمشق باستخدام الكيميائي ضد المدنيين في محافظة إدلب، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



وأضاف أن مسلحي التنظيم، قد نقلوا ثمانية أحواض بالكلور إلى مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب لتنظيم مسرحية "الهجوم الكيميائي" المزعوم، مشدداً على أن تنفيذ هذه الخطة يجري بمشاركة المخابرات البريطانية.وتابع: "يجب أن يصبح تنفيذ هذا الاستفزاز، الذي تشارك فيه بنشاط المخابرات البريطانية، حجة جديدة لقيام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضربة جوية وصاروخية ضد دوائر الدولة والمنشآت الاقتصادية السورية".