بسبب (التشحيط).. مصرع شاب طعناً بالسكين شرق جنين

لقي شاب من قرية عربونة، مصرعه، فجر السبت، في شجار وقع في قرية دير غزالة شرق جنين.





وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الشاب أحمد أمجد بني حسن (19 عاماً)، من قرية عربونة، لقي مصرعه طعناً بالسكين إثر شجار وقع في قرية دير غزالة.



رام الله - دنيا الوطنوقال محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، إنه أعطى تعليماته للأجهزة الأمنية، والتي استطاعت بعد انتشارها في القرية السيطرة على الوضع الأمني وضبطه بسرعة، مطالباً لجنة الإصلاح بالإسراع في لملمة الجرح.من ناحيته، أوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان، أن الشاب بني حسن، لقي مصرعه طعنا بالسكين إثر شجار وقع في قرية دير غزالة بين عدد من الشبان.وأضاف ارزيقات، أن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت للمكان، وعملت على فرض النظام والقانون في القريتين، وما زالت متواجدة حتى اللحظة، وتمكنت الشرطة من القبض على الشخص المشتبه به بجريمة القتل.وبيّن ارزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق لمعرفة أسباب الشجار، فيما دلت المعلومات الأولية بأنه بسبب "التشحيط" بالمركبات، وما زالت التحقيقات مستمرة، وقد قررت النيابة التحفظ على الجثمان.