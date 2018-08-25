دولي

هل دخل أيامه الأخيرة؟ جون ماكين يوقف علاجه للسرطان بشكل مفاجئ

هل دخل أيامه الأخيرة؟ جون ماكين يوقف علاجه للسرطان بشكل مفاجئ
جون ماكين (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
  أوقف السيناتور الأمريكي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2008، جون ماكين، علاجه للسرطان، في مؤشر على أنّه دخل أيامه الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت عائلة ماكين، في بيان أمس الجمعة أعادت وكالة  الأناضول نشره، توقفه عن علاج السرطان، وقالت "نشكر الجميع على الدعم الذي قدمتوه لنا، ولولا هذا الدعم لما وصلنا لهذه المرحلة".

وخلال الصيف الماضي، أعلن ماكين (81 عامًا)، عن إصابته بسرطان الدماغ، واختار أن يبدأ العلاج.

وكان آخر ظهور علني لماكين، في مبنى الكونغرس، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، لكنه استمر في نشر عدد من التغريدات والبيانات عبر حسابه بتويتر، حول مختلف القضايا التي تعرفها الولايات المتحدة.

وترشح ماكين أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري خلال السنوات الأخيرة، للانتخابات الرئاسية العام 2008، قبل أنّ يخسرها أمام مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما.

كما أنّه من أبرز منتقدي سياسات الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من داخل الحزب الجمهوري، حيث أعلن عن معارضته عددا من سياساته الداخلية والدولية.

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