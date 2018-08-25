مسؤول إسرائيلي: لم نُعارض دفع قطر لرواتب موظفي حماس ضمن التهدئة

رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله: إننا نعمل على التوصل إلى اتفاقية تهدئة مع حماس بغزة، مضيفاً: "لم نعارض دفع قطر رواتب موظفي حماس والمشاريع الدولية ولم نتدخل بذلك".





وقال المسؤول الإسرائيلي، وفق الصحيفة، إنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي اتفاق مع حماس، وفي حال التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي، سيتم التقدم في بقية الأمور.



وأشار المسؤول، إلى أن المباحثات بين إسرائيل وحماس، تتم بوساطة المخابرات المصرية، والأمم المتحدة، مؤكداً على أنه في حال التوصل إلى اتفاق إطلاق نار حقيقي، ممكن التقدم ببقية الأمور وحل كافة المشاكل والأزمات بقطاع غزة، لافتاً إلى أنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل بعد.





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وأضاف: "نحن نسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي، وهذا الأمر حتى الآن لم يحدث، ومن الممكن أن نتقدم في المباحثات لإنجاز اتفاق التهدئة".ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، جاءت تصريحات هذا المسؤول، خلال مشاركته بالوفد الإسرائيلي، المرافق لرئيس الوزراء نتنياهو، في مؤتمر دول البلطيق المنعقد اليوم بدولة ليتوانيا