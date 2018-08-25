شؤون فلسطينية

عريقات لواشنطن: الشعب الفلسطيني يرفض المساعدات المشروطة

عريقات لواشنطن: الشعب الفلسطيني يرفض المساعدات المشروطة
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
رفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات اليوم، إعلان وزارة الخاجية الأمريكية عن قطع المساعدات عن شعبنا الفلسطيني، وإعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على رفض شعبنا للمساعدات المشروطة.

واعتبر عريقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأمريكية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى، والتأثير على خياراتها الوطنية.

وقال: "إن المساعدات ليست منّة على الشعب الفلسطيني، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.

وأضاف: "الولايات المتحدة بوقفها لهذه المساعدات، إنما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وسائر قضايا الحل النهائي".

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