منصور يضع مؤسسات المجتمع الدولي بصورة التطورات على الأرض الفلسطينية

وضع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في ثلاث رسائل متطابقة كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصورة آخر التطورات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.





وضمن منصور هذه الرسائل، تفاصيل المجريات في قطاع غزة المحتل وأرقام وأسماء آخر الشهداء واعداد الجرحى منذ مسيرة العودة الكبرى التي ابتدأت من 30 آذار 2018.





وفي هذا الاطار أكد السفير منصور، على إلحاحية توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا في هذا الاطار على ترحيب فلسطين بتقرير الأمين العام بشأن الحماية الدولية، ومؤكداً على ان التقرير قيد الدراسة والبحث والمشاورات مع العديد من الدول لتحديد الخطوط القادمة استناداً إلى التقرير والولاية التي أعطيت للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن.





وأعاد السفير منصور التأكيد على الزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف ان توقف إسرائيل الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وان يتم ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة. كما تطرق إلى قانون القومية الإسرائيلي الذى اعتمدته الكنيسيت في 19 تموز 2018 والذي هو قانون عنصري وقانون (ابرتهايد).





وطالب منصور، الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في الشأن المتعلق بالأوضاع الفلسطينية في الأرض المحتلة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وطلب من الأمين العام أن يوزع هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطن