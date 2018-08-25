زملط: قطع امريكا 200 مليون دولار من المساعدات يؤكد تخليها عن حل الدولتين

قال رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة حسام زملط، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الإدارة الأميركية بقرارها قطع 200 مليون دولار من المساعدات لفلسطين، يؤكد تخليها عن حل الدولتين.





وتبني أجندة نتنياهو المعادية للسلام وتنسف عقودا من السياسية الأمريكية المتعاقبة تجاه فلسطين، لافتا بهذا الخصوص إلى قرارات الولايات المتحدة الأخيرة من نقل السفارة الأميركية إلى القدس والقرارات المتعلقة بالأونروا.





ورفض زملط في بيانه استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كسلاح وابتزاز سياسي، مشيرا إلى أن ذلك لن يجدِ نفعا، مؤكدا أن لا بديل عن التزام الإدارة الأميركية الكامل بحل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة واحترام القرارات والمواثيق الدولية.

رام الله - دنيا الوطن