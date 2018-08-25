3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:





من مخيم جباليا شمال القطاع، الأسير ممدوح أحمد عطا الطناني (30 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا والأسير عبد الرحمن مصطفى حسن المقادمة (31 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقلان منذ عام 2007، وأمضيا 11 عامًا في سجون الاحتلال.





الأسير ستبان حسان خضر عنبتاوي (30 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

رام الله - دنيا الوطن