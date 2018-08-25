انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً، ولطيفة في معظم المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





أما يوم الاثنين، فيكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





ويكون الجو يوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط حياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطن