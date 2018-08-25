بسبب "حسن نصر الله".. متحدث باسم نتنياهو يهاجم عهد التميمي "اللي استحوا ماتوا"

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بتوجيه كيل من الإتهامات للأسيرة المحررة عهد التميمي، (17عاماً)، بعد مدحها وشكرها بإسم الاسرى للأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، منذ يومين وإلى وقتنا هذا.





تصريحاتها تلك أغضبت مسؤولين إسرائيليين؛ إذ هاجمها المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، في تغريدة كتبها على "تويتر"، قال فيها: "ها هي عهد التميمي، بطلة المقاومة الفلسطينية المزعومة، تبايع وتدعم زعيم حزب الله الإرهابي، الذي يقتلكم ويدمِّر دولكم في خدمة النظام الإيراني، عدوكم. حقاً، اللي استحوا ماتوا".





فيما استغرب بعض رواد تلك المواقع امتداحها شخصاً كان سبباً في قتل وتشريد آلاف بسوريا، مثلما يحدث في بلدها فلسطين من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حد تعبيرهم.







وفي الفيديو المتداول، قالت التميمي في مقابلة على قناة الجديد اللبنانية: "لسماحة الشيخ حسن نصرالله بحكيله شكرا كثير وكل عام وهو بخير.. طبعا الحكي كبير كثير، رفعلنا معنواياتنا مش بس كعهد رفع معنويات كثير من الناس انه أنا بمثل شعب وقضية ولا أمثل نفسي، وهذا كان دعم لكل الشعب الفلسطيني مش بس الي، وبوجهله تحية كبيرة وبشكره على دعمنا وبحكيله ان نحنا دائما بنقوى فيكم وكلنا معاه وكلنا بنثق فيه"، حسب تعبيرها.







رام الله - دنيا الوطن