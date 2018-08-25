عربي

شاهد ظهور مفاجئ لقادة أكبر ثلاثة تنظيمات "إرهابية".. فهل سيعود الدم للمشهد؟

شاهد ظهور مفاجئ لقادة أكبر ثلاثة تنظيمات "إرهابية".. فهل سيعود الدم للمشهد؟
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قادة الإرهاب يعودون للمشهد برسائل إلى أنصارهم.. هل يعيدون ترتيب الصفوف من جديد؟

حيث نشرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)،  صورا لقائدها العام أبو محمد الجولاني، خلال تفقده مقاتليه في ريف اللاذقية الشمالي.


و تنظيم "الدولة الإسلامية " نشر تسجيلا صوتيا لزعيمه أبو بكر البغدادي يذكر فيه أحداثا راهنة.

 

فيما قام أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة  بارسال رسالة مصورة  يحث فيها أنصاره على الانضمام "للجهاد".

 

وميدانيا.. عادت هجمات "تنظيم الدولة الإسلامية" الدموية في مدينة السويداء جنوب سوريا كما تبنى التنظيم هجوما قرب باريس.

الظهور المفاجئ للقادة الثلاث أثار الكثير من التساؤلات، هل تحاول تلك التنظيمات العودة للمشهد من جديد؟

أخبار ذات صلة

الكشف عن سلاح استخباراتي روسي مميز قد تحصل عليه مصر وسوريا

الكشف عن سلاح استخباراتي روسي مميز قد تحصل عليه مصر وسوريا

إحباط مخطط لـ &#34;تنظيم الدولة&#34; كان يستهدف حواجز للجيش اللبناني وكنيسة

إحباط مخطط لـ "تنظيم الدولة" كان يستهدف حواجز للجيش اللبناني وكنيسة

شاهد: أكبر جدارية بمشعر منى ينثر عليها الحجاج مشاعرهم

شاهد: أكبر جدارية بمشعر منى ينثر عليها الحجاج مشاعرهم

&#34;هيومن رايتس ووتش&#34;: تحقيقات التحالف العربي في مخالفاته باليمن تفتقر للمصداقية

"هيومن رايتس ووتش": تحقيقات التحالف العربي في مخالفاته باليمن تفتقر للمصداقية

حادثة غريبة... انتحار حاج عراقي ألقى بنفسه في &#34;صحن الطواف&#34; بالحرم

حادثة غريبة... انتحار حاج عراقي ألقى بنفسه في "صحن الطواف" بالحرم

قطر: وساطتنا بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأغراض إنسانية

قطر: وساطتنا بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأغراض إنسانية

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في جرائم تنظيم الدولة في العراق

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في جرائم تنظيم الدولة في العراق

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي تدريبًا يحاكي حرباً مع حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي تدريبًا يحاكي حرباً مع حزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحطمون 30 شجرة زيتون جنوب نابلس

مستوطنون يحطمون 30 شجرة زيتون جنوب نابلس

عريقات يطالب المجتمع الدولي بفرض العقوبات على إسرائيل

عريقات يطالب المجتمع الدولي بفرض العقوبات على إسرائيل

إصابة نجل القيادي في حماس فتحي حماد برصاص الاحتلال شرق جباليا

إصابة نجل القيادي في حماس فتحي حماد برصاص الاحتلال شرق جباليا

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين

9 إصابات بـ&#34;المطاط&#34; بينهم طفل ومتضامنة أجنبية في مسيرة كفر قدوم

9 إصابات بـ"المطاط" بينهم طفل ومتضامنة أجنبية في مسيرة كفر قدوم

فرنسا تجدد قلقها من استمرار اعتقال الاحتلال لمواطنها صلاح الحموري

فرنسا تجدد قلقها من استمرار اعتقال الاحتلال لمواطنها صلاح الحموري

حماس: استمرار مسيرات العودة يؤكد عزم شعبنا على تحقيق أهدافها

حماس: استمرار مسيرات العودة يؤكد عزم شعبنا على تحقيق أهدافها

منوعات

صحفي الفضائج &#34;ايلي باسيل&#34;: احلام &#34;البغلة&#34; تشجع &#34;الشواذ&#34; لانهم عملوها ديفا

صحفي الفضائج "ايلي باسيل": احلام "البغلة" تشجع "الشواذ" لانهم عملوها ديفا

فيديو: وفاء الكيلاني &#34;تجهض طفلها&#34; وزوجها تيم حسن مشغول بـ&#34;نادين نجيم&#34;

فيديو: وفاء الكيلاني "تجهض طفلها" وزوجها تيم حسن مشغول بـ"نادين نجيم"

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي &#34;عارية الصدر&#34;

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي "عارية الصدر"

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

بعد أسبوع من وفاة &#34;باربي العراق&#34;... وفاة خبيرة تجميل أخرى بالمستشفى نفسه

بعد أسبوع من وفاة "باربي العراق"... وفاة خبيرة تجميل أخرى بالمستشفى نفسه

صور: نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

صور: نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

زوجة المغني مصطفى صندل السابقة تقع بالحب بعد شهر على طلاقهما

زوجة المغني مصطفى صندل السابقة تقع بالحب بعد شهر على طلاقهما

إليسا تستاء من معجبة مهووسة وتطالبها بالتوقف

إليسا تستاء من معجبة مهووسة وتطالبها بالتوقف

هيدي كرم تعلن ارتباطها رسميا والخطوبة قريبا… فمن العريس؟

هيدي كرم تعلن ارتباطها رسميا والخطوبة قريبا… فمن العريس؟

ممثلة مصرية تنشر صورة بالخطأ .. شاهد الفضيحة

ممثلة مصرية تنشر صورة بالخطأ .. شاهد الفضيحة

عربي

الكشف عن سلاح استخباراتي روسي مميز قد تحصل عليه مصر وسوريا

الكشف عن سلاح استخباراتي روسي مميز قد تحصل عليه مصر وسوريا

إحباط مخطط لـ &#34;تنظيم الدولة&#34; كان يستهدف حواجز للجيش اللبناني وكنيسة

إحباط مخطط لـ "تنظيم الدولة" كان يستهدف حواجز للجيش اللبناني وكنيسة

شاهد: أكبر جدارية بمشعر منى ينثر عليها الحجاج مشاعرهم

شاهد: أكبر جدارية بمشعر منى ينثر عليها الحجاج مشاعرهم

&#34;هيومن رايتس ووتش&#34;: تحقيقات التحالف العربي في مخالفاته باليمن تفتقر للمصداقية

"هيومن رايتس ووتش": تحقيقات التحالف العربي في مخالفاته باليمن تفتقر للمصداقية