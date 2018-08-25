شاهد ظهور مفاجئ لقادة أكبر ثلاثة تنظيمات "إرهابية".. فهل سيعود الدم للمشهد؟





و تنظيم "الدولة الإسلامية " نشر تسجيلا صوتيا لزعيمه أبو بكر البغدادي يذكر فيه أحداثا راهنة.





فيما قام أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بارسال رسالة مصورة يحث فيها أنصاره على الانضمام "للجهاد". و تنظيم "الدولة الإسلامية " نشر تسجيلا صوتيا لزعيمه أبو بكر البغدادي يذكر فيه أحداثا راهنة.



وميدانيا.. عادت هجمات "تنظيم الدولة الإسلامية" الدموية في مدينة السويداء جنوب سوريا كما تبنى التنظيم هجوما قرب باريس.



الظهور المفاجئ للقادة الثلاث أثار الكثير من التساؤلات، هل تحاول تلك التنظيمات العودة للمشهد من جديد؟





رام الله - دنيا الوطنقادة الإرهاب يعودون للمشهد برسائل إلى أنصارهم.. هل يعيدون ترتيب الصفوف من جديد؟حيث نشرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، صورا لقائدها العام أبو محمد الجولاني، خلال تفقده مقاتليه في ريف اللاذقية الشمالي.