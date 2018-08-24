أمريكا تقطع مساعدات عن السلطة الفلسطينية بقيمة 200 مليون دولار





يذكر أن، الإدارة الأمريكية جمدت أموال المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، في يونيو الماضي، بهدف إجبار السلطة على وقف مخصصات الشهداء والأسرى.

وتستعد الإدارة الأمريكية، لطرح خطتها للسلام فيما عرف بـ (صفقة القرن)، أواخر شهر أيلول/سبتمبر القادم، وفقا لصحيفة إسرائيل هوم.





رام الله - دنيا الوطنقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قطع مساعدات عن السلطة الفلسطينية، بقيمة 200 مليون دولار.وقالت وكالة الأسوشيتد برس، نقلا عن مصادرها، إن القرار جاء بعد مراجعة أجرتها الإدارة الأمريكية للمشاريع الممولة بهذه المساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة.وذكرت الوكالة، أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس بالقرار الذي ينص على "توجيه أموال المساعدات إلى مشاريع ذات أولوية أعلى في أماكن أخرى".وتعتبر أمريكا، الداعم المالي الأكبر للسلطة الفلسطينية، بإجمالي مساعدات بلغت قيمتها 215 مليون دولار سنويا، مخصصة لدعم المشاريع الإقتصادية وتطوير البنية التحتية.وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات حول خطته للسلام، الأربعاء الماضي، إنه خلال المفاوضات "ستدفع إسرائيل ثمنًا أكبر بكثير، لأنها أخذت هديّة قيّمة جدًا" في إشارة إلى الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.