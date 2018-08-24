شؤون فلسطينية

فرنسا تُدين قرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس

فرنسا تُدين قرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
 دانت فرنسا القرارات الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، للسماح ببناء  آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، "إن هذه القرارات، وكذلك عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في المنطقة "ج" ، ولا سيما في المنطقة "إي 1"، هي جزء من الاستراتيجية نفسها التي تهدد بشكل مباشر جدوى قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

واضافت "تدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذه القرارات والتخلي عن استراتيجية الاستعمار هذه من أجل الحفاظ على حل الدولتين.

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