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إحباط مخطط لـ "تنظيم الدولة" كان يستهدف حواجز للجيش اللبناني وكنيسة

إحباط مخطط لـ "تنظيم الدولة" كان يستهدف حواجز للجيش اللبناني وكنيسة
رام الله - دنيا الوطن
 أحبطت قوى الأمن اللبنانية مخططاً إرهابياً، ( لتنظيم الدولة) كان يستهدف عناصر وحواجز الجيش اللبناني شمال لبنان، واستهداف كنيسة بعملية انغماسيه (انتحارية) بحسب صحيفة "القدس المحلية".

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم الجمعة إنه "في إطار عمليات الأمن الوقائي والإستباقي، التي تنفذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لجهة متابعة نشاطات الخلايا الإرهابية، وبصورة خاصة تلك المرتبطة بتنظيم (تنظيم الدولة) ، ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمّ تحديد هوية شخص لبناني ينتمي الى (تنظيم الدولة) وهو على تواصل مع أشخاص في سوريا ينتمون الى التنظيم المذكور".

وبالتحقيق مع الموقوف، حسب البيان، تبين أن قريبا للموقوف طلب منه صرف النظر عن الذهاب إلى سوريا والعمل لصالح (تنظيم الدولة) في لبنان، وابلغه أن العمل سيكون تنفيذ عمليات إرهابية ضد عناصر وحواجز الجيش اللبناني في الشمال، وبأنه سيقوم بتأمين سلاح حربي وحزام ناسف، لزوم عمله، وذلك من سوريا عن طريق وادي خالد.

كما طُلب من الموقوف، حسب البيان، "استهداف كنيسة بعملية إنغماسية، في حال تمكنه من ذلك".

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