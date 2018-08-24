اصابة نجل القيادي في حماس فتحي حماد برصاص الاحتلال شرق جباليا

رام الله - دنيا الوطنأصيب نجل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة، والتي حملت اسم (جمعة الوفاء للطواقم الطبية والاعلامية)، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.يشار إلى أن الجماهير الفلسطينية، توافدوا الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات جمعة (الوفاء للطواقم الطبية والاعلامية) التي دعت إليها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين منذ بدء مسيرات العودة في 30 آذار/مارس حتى اللحظة، وصلت الى 172 شهيدا، و18300 اصابة.