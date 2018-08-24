فيديو: 20 إصابة برصاص الاحتلال في جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية شرق غزة

















رام الله - دنيا الوطنأصيب 20 فلسطينيا بجراح مختلفة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة إصابة 20 مواطنا بجراح مختلفة شرق قطاع غزة حتى اللحظة.وتوافد الفلسطينيون إلى حدود قطاع غزة الشرقية من بعد عصر اليوم الجمعة تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.