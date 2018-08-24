9 إصابات بـ"المطاط" بينهم طفل ومتضامنة أجنبية في مسيرة كفر قدوم

أصيب تسعة مواطنين بينهم طفل ومتضامنة نرويجية، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ العام 2003، وتنديدا بما تسمى "صفقة القرن".





وذكر منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى إصابة 9 منهم بجروح مختلفة جرى نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينهم الطفل مؤمن مراد (8 أعوام)، ومتضامنة نرويجية وصفت إصابتها بالمتوسطة.





وأكد شتيوي، أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال نصبت كمينا داخل أحد منازل المواطنين في القرية، وهاجمت الشبان في محاولة لاعتقالهم، دون أن تتمكن من ذلك، مطالبا المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن