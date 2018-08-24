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دولي

نتنياهو: اجتماع دول البلطيق المقبل في القدس

نتنياهو: اجتماع دول البلطيق المقبل في القدس
رام الله - دنيا الوطن
 شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للمرة الأولى في اجتماع رؤساء وزراء دول البلطيق الذي عقد في ليتوانيا.

وقال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب إنه شارك في القمة التي جمعته مع رؤساء وزراء ليتوانيا ساوليوس سكفيرنيليس، ولاتفيا ماريس كونتشينكيس، وإستونيا يوري راتاس.

وأضاف "هذه هي أول مرة توجه فيها دعوة لرئيس وزراء إسرائيلي لحضور قمة دول البلطيق، وأيضا أول زيارة لمسؤول من هذا المستوى إلى ليتوانيا".

وذكر أن القمة "اختتمت بنجاح واتفق رؤساء الوزراء على عقدها العام القادم في القدس".

وأوضح أنها تناولت "تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول البلطيق وتوسيع رقعة التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات".

وأمس الخميس وصل نتنياهو إلى ليتوانيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام للمشاركة في القمة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى نتنياهو مع رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايته في قصر الرئاسة بالعاصمة فيلنيوس.

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء "ينبغي أن أقول إنه بالنسبة لي فإن زيارتي هذه ليست عادية. إنها تحمل في طياتها أهمية تاريخية كبيرة، من ناحية التاريخ اليهودي هنا في ليتوانيا ومن ناحية تاريخ عائلتي على حد سواء حيث أن والد جدي قدم من ليتوانيا".

وأمس قال نتنياهو في تصريحات صحفية إنه يريد من خلال العلاقات مع دول البلطيق - وهي من بين أفقر دول الاتحاد الأوروبي - "تحقيق التوازن في معاملة الإتحاد، التي هي ليست دائما ودية".

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