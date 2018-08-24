حماس: استمرار مسيرات العودة يؤكد عزم شعبنا على تحقيق أهدافها

قالت حركة "حماس" اليوم الجمعة، إن استمرار مسيرات "العودة" على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، "يؤكد عزم جماهير شعبنا على تحقيق أهدافها".





وأكد حازم قاسم، الناطق باسم الحركة في بيان "أن الجماهير في قطاع غزة ستواصل مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها، وفي مقدمتها كسر الحصار عن القطاع".





وشدد "قاسم" على أن انطلاق المسيرات اليوم تحت عنوان (الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية) "هي امتداد للفعل الشعبي العظيم والمتواصل المتمثل في مسيرات العودة وكسر الحصار".





ولفت إلى أن جمعة اليوم "وفاءً لجهود وتضحيات الطواقم الطبية، والإعلامية، وتأتي تقديرًا لدورهما في كشف إجرام جيش الاحتلال (إسرائيل) في تعمده قتل المتظاهرين السلميين".

رام الله - دنيا الوطن