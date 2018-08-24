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حادثة غريبة... انتحار حاج عراقي ألقى بنفسه في "صحن الطواف" بالحرم

حادثة غريبة... انتحار حاج عراقي ألقى بنفسه في "صحن الطواف" بالحرم
رام الله - دنيا الوطن
زعمت صحيفة عاجل "السعودية" أن حاج عراقي أقدم حاج على الانتحار بعد إلقاء نفسه من الطابق الثالث داخل الحرم المكي ما أدى لمصرعه على الفور، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، إن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في حالة الانتحار وجرى تسليم ملف القضية لمخفر شرطة الحرم لاستكمال كل الإجراءات.

وأوضحت أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف بالوقت المحلي للمملكة، قفز الحاج العراقي من سطح الحرم من جهة القبب لتوسعة الملك فهد، وسقط بصحن الطواف، محدثا إصابة لاثنين من الطائفين.

وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى أجياد العام، مع محاولة لإنقاذ حياة الحاج المنتحر، لكنه توفي متأثرا بسقوطه.





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