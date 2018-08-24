شؤون فلسطينية

مجدلاني: المفاوضات التي تقوم بها حماس غير شرعية

مجدلاني: المفاوضات التي تقوم بها حماس غير شرعية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن ما يجري من مفاوضات تقوم بها حركة حماس هي من حيث المبدأ غير شرعية وغير قانونية، لأن حماس ليس لها أي صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني.

وأوضح مجدلاني في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" أن جُل ما تسعى له حماس هو تثبيت ركائز حكمها في قطاع غزة ونيل الاعتراف الإقليمي والدولي بها كقوة أمر واقع موجودة في غزة.

وأضاف أن الفرصة حانت الآن أكثر لوجود مشروع أميركي سمي بصفقة القرن، لفصل قطاع غزة عن الضفة أو من خلال إقامة كيان سياسي في قطاع غزة أو ما يمكن تسميته بحكم ذاتي موسع، حسب ما أعلن عنه أحد مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال مجدلاني إن الهدف الرئيس مما تسعى له حماس طيلة الفترة السابقة، هو الوصول لاتفاق تهدئة يشكل جسرًا للعبور إلى ما تسمى بصفقة القرن، أو إلى أن تكون شريكا في أي صفقة سياسية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن القيادة أبلغت الأشقاء في مصر بأن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هي إنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا والتركيز على المصالحة الوطنية كمدخل لمعالجة كافة القضايا التي يعانيها أبناء شعبنا في غزة، وخاصة الموضوع الإنساني والإغاثي الذي أصبح ذريعة للتدخل الأميركي ولتدخلات إقليمية أخرى استخدمتها تمهيدا لهذه الصفقة.

وقال مجدلاني إن الموضوع بالنسبة للقيادة هو قيد النقاش مع الأشقاء في مصر، وتم إبلاغهم بالجاهزية لاستكمال المصالحة طبقا للورقة المصرية الأخيرة، وعلى ضوء ذلك يتحدد الموقف من أي اتفاق تسعى له حركة حماس.

وكشف مجدلاني عن اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم الثلاثاء المقبل في 28 آب الجاري، سيكون على جدول أعماله الكثير من القضايا أهمها تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة بشان القدس والاستيطان والمصالحة.

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