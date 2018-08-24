إيقاف مخبز عن العمل في "بدو" شمال القدس

قالت الضابطة الجمركية اليوم الجمعة، إنها أوقفت وبالتعاون مع الصحة، وبدعم ومساندة الشرطة، مخبزًا في قرية بدو شمال غرب القدس، لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية.





وأفاد بيان العلاقات العامّة بأن أحد المواطنين تقدّم بشكوى للشرطة مفادها وجود مخبز مخالف لشروط السلامة الصحيّة ومنعدم النظافة في قرية بدو شمال غرب القدس، وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص تبين أنّ المخبز يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحة ويوجد بداخله قوارض وحشرات ضارّة.





حيث أقرّت اللجنة إيقاف المخبز عن العمل وإبلاغ صاحبه بضرورة تصويب وضعه، والالتزام باشتراطات السلامة الصحية والبيئية، ومنحة لائحة اشتراطات ومتطلبات، والتنبيه عليه بعدم مباشرة العمل قبل تنفيذ اللازم، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

رام الله - دنيا الوطن