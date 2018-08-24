شؤون فلسطينية

العليا الإسرائيلية تطالب بتبرير منع اليهود من الصلاة بـ "الأقصى"

العليا الإسرائيلية تطالب بتبرير منع اليهود من الصلاة بـ "الأقصى"
رام الله - دنيا الوطن
طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة نتنياهو، بتبرير منع اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى، ومنحتها 60 يومًا للردّ وشرح الأسباب، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار جاء استجابة لالتماس قدمه المركز الإسرائيلي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المحكمة، تم خلاله الاعتراض على ما أسماه "القيود التي تفرضها الحكومة على غير المسلمين" في المسجد.

وقال الالتماس إن "الشرطة الإسرائيلية، المسؤولة عن الحفاظ على السلام، تستخدم سلطتها لتطبيق نظام تمييزي صريح ينتهك حرية العبادة".

وأضاف: "الحظر المفروض على الزائرين غير المسلمين إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى) دائم وقد تم تطبيقه لعقود".

وليس من الواضح إن كان طلب المحكمة سيمهد الطريق لقرار يسمح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والقيام بجولات فيه، ولكنها تحظر عليهم أداء الصلاة خلال اقتحاماتهم.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، اقتحامات المستوطنين وتدعو إلى وقفها.

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