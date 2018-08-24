حريق هائل بغابات قرب برلين وإخلاء عدة قرى

رام الله - دنيا الوطننشب حريق هائل في غابات بجنوب غربي العاصمة الألمانية برلين، أتى على نحو 300 هكتار من مساحتها، وتسبب في إخلاء عدة قرى.ودعا بيان لسلطات مكافحة المخاطر ببلدة تروينبريتسن، سكان قرى منطقتي تيفينبرونن وكلاوسدورف إلى ترك منازلهم واتباع تعليمات القوات الموجودة هناك بسبب الحريق الهائل الذي نشب الليلة الماضية في الغابات الواقعة بالقرب منهم، بحسب ما جاء على موقع (العربي الجديد).وناشدت السلطات المواطنين اصطحاب المتعلقات الضرورية فقط مثل الأوراق والأدوية، وإغلاق النوافذ والأبواب لمنع تسرب الدخان إلى الداخل.