دولي

بتهم فساد.. السجن المشدد لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة

بتهم فساد.. السجن المشدد لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شددت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية، الجمعة الحكم الصادر على الرئيسة السابقة بارك غيون هي، التي أقيلت العام الماضي في إطار فضيحة فساد، ليصبح السجن 25 عاماً.

وكانت محكمة أصدرت في نيسان/أبريل حكماً بالسجن 24 عاما على بارك (66 عاما)، أول امرأة تشغل منصب الرئاسة في كوريا الجنوبية.

وقد أوقفت في آذار/مارس 2017، في إطار فضيحة الفساد التي كشفت العلاقات بين السلطة السياسية والمجموعات الصناعية العائلية الكبرى في البلاد، حيث أدت فضيحة الفساد هذه إلى مظاهرات هائلة.


ورأت محكمة الاستئناف اليوم (الجمعة) أن بارك وصديقتها طلبتا أموالاً وامتيازات من الشركات وحصلتا بالترهيب على موافقة بعض هذه الشركات على توظيف أصدقاء لشوي.

وأضافت أن بارك أجبرت مسؤولين كبارا في شركات خاصة على الاستقالة، متجاوزة بذلك بشكل خطير الصلاحيات التي منحت لها من قبل الشعب، من أجل مخالفة حرية عمل الشركات.

وتقاطع الرئيسة السابقة التي لم تقدم طلب استئناف للحكم الأول جلسات المحكمة، كما وتتهم النيابة بارك بأنها استخدمت الأموال لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها شوي سون سيل تصنع ملابس فيه وتقدم خدمات أخرى منها التدليك.

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