171 شهيد و18300 جريح في غزة منذ اندلاع مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الجمعة، الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ إندلاعها نهاية آذار/مارس الماضي.







وقالت الوزارة، إن إجمالي الشهداء بلغ 171 شهيد، والإصابات 18300 بجراح مختلفة واختناق بالغاز، لافتاً إلى أن من الشهداء 27 طفل وثلاثة إناث.





وحسب الوزارة، فمن مجمل الإصابات 3600 أطفال، و1750 سيدة، وأن درجة الخطورة في الإصابات 423 خطيرة، 4460 متوسطة، و13417 طفيفة.





وحول تصنيف الإصابات، أشارت الوزارة إلى أن 4508 رصاص الحي 529 معدني مغلف بالمطاط 7590 اختناق بالغاز 5379 شظايا وإصابات أخرى.





وفيما يتعلق بمكان الإصابة، نوهت الوزارة، إلى أن 680 بالراس و الرقبة، و395 بالصدر والظهر، و440 بالبطن والحوض و1385 أطراف علوية، و5897 أطراف سفلية، و1790 أماكن متعددة.







وعن حالات البتر، نوهت الوزارة إلى أنه حدثت 69 حالة بتر 61 منها لأطراف سفيلة، و2 علوية و6 بأصابع اليد، لافتةً إلى أن ثلاثة من الطواقم الطبية استشهدوا فيما أصيب 380 منهم، وتضررت 70 سيارة إسعاف.





وحول استهداف الصحفيين، قالت الوزارة: "استشهد اثنين من الطواقم الإعلامية فيما أصيب 285 آخرين".