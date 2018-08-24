دولي

شاهد: مقاتلات أميركية تُسقط قنابل نووية

شاهد: مقاتلات أميركية تُسقط قنابل نووية
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشر مركز أبحاث سانديا ناشيونال التابع لوزارة الطاقة الأميركية مقطع فيديو على قناته الخاصة بموقع (يوتيوب) لاختبارات أُجريت لمقاتلات (إف15) أميركية وهي تسقط قنابل نووية من طراز (بي61).

وحسب صحيفة (الشرق الأوسط)، فقد شملت الاختبارات، التي أجريت في تموز/يوليو 2017 بميدان تونوبا في ولاية نيفادا الأميركية، عملية إسقاط ذخيرتين من ارتفاعات متوسطة وصغيرة من على متن مقاتلة (إف15).

وتعد القنبلة النووية (بي61) التعديل الـ12 الأحدث للقنبلة النووية الأميركية الرئيسية، وتختلف عن سابقاتها بالذيل، الذي يمكن القنبلة من قطع عشرات الكيلومترات من موقع إسقاطها وتعديل مسارها من خلال نظام الملاحة "جي بي إس"، بينما تبطئ المظلة في القنبلة من سقوطها وتسمح للطائرة الحاملة بمغادرة المنطقة قبل الانفجار.

ويتكون الفيديو من مرحلتين؛ يتم في المرحلة الأولى اختبار دوران القنابل بعد إسقاطها، بينما يتم إطلاق المظلة على ارتفاع 300 متر في المرحلة الثانية.

 

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